https://static.news.ru/photo/f1922790-a71d-11e9-8ff8-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Родственники погибшей, а также пострадавшие во время пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах могут получить выплаты от страховой компании ВСК. Об этом заявили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).
В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым, — цитирует сообщение РИА Новости.
ВСК являлась страховщиком гражданской ответственности владельца опасного объекта, и любой гражданин имеет право на возмещение причиненного ему в результате аварии вреда.
Размер выплат в случае гибели человека во время аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей плюс до 25 тысяч рублей в виде возмещения расходов на похороны. За причинение вреда здоровью объём компенсации определяется в соответствии с нормативами, утверждёнными кабмином.