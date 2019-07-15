https://static.news.ru/photo/f1922790-a71d-11e9-8ff8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Родственники погибшей, а также пострадавшие во время пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах могут получить выплаты от страховой компании ВСК. Об этом заявили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым, — цитирует сообщение РИА Новости .

ВСК являлась страховщиком гражданской ответственности владельца опасного объекта, и любой гражданин имеет право на возмещение причиненного ему в результате аварии вреда.

Размер выплат в случае гибели человека во время аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей плюс до 25 тысяч рублей в виде возмещения расходов на похороны. За причинение вреда здоровью объём компенсации определяется в соответствии с нормативами, утверждёнными кабмином.

Как писал News.ru, сильный пожар на газопроводе возле ТЭЦ-27 произошёл 12 июля. Из-за ЧП перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнём пламя удалось потушить, но рядом загорелось административное здание и склад. Площадь возгорания превысила 1400 кв. м. По данным МЧС, в результате ЧП погибла женщина-охранник, ещё 13 человек пострадали.