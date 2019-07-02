https://static.news.ru/photo/66723434-9cbe-11e9-a59c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число стран, которые россияне могут посещать без оформления виз, возросло почти вдвое за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Henley&Partners.

Её специалисты составили Индекс паспортов, которые демонстрирует изменения в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года.

Россия в этом списке занимает 51-ю строчку. Её граждане могут посещать без виз 116 государств, тогда как в 2009 году этот показатель был равен всего 60 странам.

Вместе с тем, по сравнению со вторым кварталом, РФ опустилась на несколько позиций. Это связано с ужесточением визовой политики Бутана и Джибути, сообщает РБК .

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Япония и Сингапур, у которых безвизовый режим действует со 189 странами. Последнее место у Афганистана. Его гражданам доступен свободный въезд только в 25 государств.

Ранее News.ru писал, что Москва продолжит переговоры с Токио по вопросу отмены виз для жителей Сахалинской области и острова Хоккайдо. По словам замглавы МИД России Игоря Моргулова, японская сторона готова обсуждать расширение малого приграничного движения.