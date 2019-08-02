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Технику, которая используется при незаконных рубках леса, будут конфисковывать. Поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава кабмина указал на то, что «такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер». Изъятие дорогостоящей техники и оборудования, по его словам, может стать более эффективной...