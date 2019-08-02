Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посольство России в Токио отклонило представление, направленное МИД Японии в связи с поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп.

Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства, — сообщили ТАСС в российском посольстве.

Ранее News.ru писал, что Япония выразила крайнее сожаление по поводу поездки Дмитрия Медведева на Итуруп. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов подчеркнул, что глава правительства может в любое время посетить любой регион России.

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