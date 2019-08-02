https://static.news.ru/photo/d3f03f2a-b509-11e9-99ca-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/News.ru
Посольство России в Токио отклонило представление, направленное МИД Японии в связи с поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп.
Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства, — сообщили ТАСС в российском посольстве.
Ранее News.ru писал, что Япония выразила крайнее сожаление по поводу поездки Дмитрия Медведева на Итуруп. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов подчеркнул, что глава правительства может в любое время посетить любой регион России.