https://static.news.ru/photo/b5fc78ae-b94a-11e9-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Режим ЧС, введённый из-за взрывов боеприпасов на территории военного склада, снят со всей территории Ачинского района Красноярского края.

Глава района Евгений Розанчугов подписал постановление «О снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации» с 20:00 часов 7 августа, сообщается на сайте администрации района. Данное решение было принято в связи с ликвидацией последствий взрывов боеприпасов на военном складе.

Из населённых пунктов, которые расположены в радиусе 15 километров, было эвакуировано и самостоятельно уехало более 16 тысяч человек. В результате происшествия погиб один человек и восемь получили ранения.

Ранее News.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал восстановить объекты в Ачинском районе за две недели. Главным по контролю за поручениями назначен заместитель Шойгу, генерал армии Дмитрий Булгаков.