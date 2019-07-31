https://static.news.ru/photo/67644108-b3a6-11e9-8d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wen Xiaolin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона, который запрещает властям регионов отказываться от тушения лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе.

Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров, в том числе при отсутствии угрозы населённым пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, — говорится в документе, который 31 июля размещён в электронной базе данных Госдумы.

Возможность властям регионов отказаться от тушения лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе была дана приказом Минприроды России в 2015 году.

Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в стране.

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел доклад главы МЧС Евгения Зиничева по ситуации с лесными пожарами в Сибири и поручил Министерству обороны страны подключиться к борьбе со стихией.