https://static.news.ru/photo/57d4cfe6-950b-11e9-8c06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/GestasCarrere

Картина французского художника Николя Кордоннье «Проповедь святого Викентия Феррера» была продана на аукционе Carrère et Laborie. Стартовая цена лота составила от €10—15 тысяч, а финальная — €76,5 тысяч.

Полотно было написано в 1515–1520 годах. Долгое время никто не знал, что картина хранилась в районе города По на юго-западе Франции — она была известна по фотокопии.

Кордоннье — один из самых важных живописцев из французской коммуны Труа начала XVI столетия. В этот период художники вступали на путь Возрождения в искусстве, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что револьвер Lefaucheux 25F калибра 7 мм, из которого предположительно застрелился художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Drouot. Подтвердить подлинность оружия не представляется возможным.