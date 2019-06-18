https://static.news.ru/photo/d208f044-916e-11e9-8741-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Голодовку объявили работники, не получающие с февраля зарплату, на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде Московской области.

Около трети коллектива, примерно 50 человек, собрались в столовой предприятия и ждут, когда руководство выполнит их требования. Директор хлебокомбината Сергей Крыжевский пояснил, что причина задержки оплаты в банкротстве предприятия и некоторых покупателей продукции, сообщает Altgazeta .

Ранее News.ru писал, что медики скорой помощи из Пензы потребовали повысить зарплаты до уровня средней по региону. С таким обращением они обратились к губернатору, региональному Минздраву и депутатам Законодательного собрания.