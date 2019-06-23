https://static.news.ru/photo/b14b411c-959d-11e9-82b9-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что поддержка людей зависит от доверия к властям, и если её нет, не будет результата.

По его словам, от того, есть ли доверие к правительству или нет, зависит конечный успех.

И так как, в зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет, — отметил он в эфире телеканала НТВ .

Российский лидер подчеркнул, что, с одной стороны, это просто — исполнять свой долг и делать работу качественно, а также поддерживать связь с гражданами, однако в то же время это и является самым сложным.

Путин напомнил, что во время прямой линии затронул проблему с лекарственным обеспечением, отметив, что только в семи регионах закупаются согласно списку.

Все остальные должны услышать и заняться этим вопросом. Говорил о том, что в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения — надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит, — считает он.

Глава государства отметил, что только таким образом можно решать проблемы страны.

Как писал News.ru, ранее Путин заявил, что он видит реальную ситуацию в стране, несмотря ни на что, даже если её приукрашивают на местах. Так он прокомментировал предложение отдохнуть инкогнито, как персонаж комедии «Каникулы президента», который благодаря анонимной поездке узнал о реальных проблемах в стране.