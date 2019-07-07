https://static.news.ru/photo/621a0ec2-a0a4-11e9-95ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: A. L./Wikimedia Commons

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с 45-й годовщиной с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и заявил о новой задаче — совершении прорыва в развитии транспортной инфраструктуры.

Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны, — говорится в обращении политика, размещённом на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что БАМ был всенародным проектом. В возведении магистрали принимали участие более двух миллионов человек.

По словам лидера РФ, сейчас одним из приоритетов является масштабная модернизация Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и Транссиба, увеличение их пропускной способности до 200 млн т грузов в год.

Ранее News.ru сообщал, что строительство железнодорожной линии Беркакит—Томмот—Якутск было завершено в Якутии благодаря первым строителям БАМа. По словам главы региона Айсена Николаева, бамовцы сделали невозможное — построили железную дорогу на вечной мерзлоте, которая проходит через горные хребты и реки, непроходимую тайгу.