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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно.

Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет, — подчеркнул он.

По словам главы государства, результаты мусорной реформы россияне должны почувствовать уже сейчас.

Российский лидер также пообещал взять под личный контроль реализацию данного проекта.

Он также напомнил о недавно принятом решении предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках — управляющая компания или региональный оператор.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал федеральный закон о введении административных штрафов за за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора.