https://static.news.ru/photo/0b00aed2-b2df-11e9-9f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она была подписана в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года.

Документ содержит положения, которые определяют режим судоходства и порядок коллективного использования акватории. Помимо этого, в нём определены механизмы разграничения территориальных вод, рыболовных зон, дна и недр на сектора различных сфер ответственности.

Среди прочего оговорены условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Затронуты и ряд вопросов, которые касаются основополагающих принципов сотрудничества прибрежных государств.

Конвенция также предусматривает отсутствие вооружённых сил, не принадлежащих странам-участницам соглашения.

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это произошло в ходе пленарного заседания 31 января, писал News.ru.