https://static.news.ru/photo/d99740e8-9cd8-11e9-ac21-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль опубликовал список поручений, отданных президентом Владимиром Путиным в связи с поступившими на прямую линию обращениями граждан. Ряд их адресован правительству.

В частности, кабмину и Госдуме поручено доработать поправки в законодательство с целью повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан. При этом должна быть предусмотрена возможность назначения опекунами и попечителями таких граждан, помещенных под надзор в медицинские или социальные организации, их родственников или иных лиц.

Кабмин также должен обеспечить внесение изменений в законодательство, устанавливающих с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты гражданам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном прожиточному минимуму для детей, определенном в субъекте РФ.

Наряду с этим правительству поручено создать механизм сглаживания колебаний цен на авиационный керосин и дорожный битум на внутреннем рынке и обеспечить их сдерживание в пределах инфляции.

Совместно с Генпрокуратурой кабмину надлежит принять меры по устранению нарушений законодательства в сфере выплаты зарплат. Кроме того, правительство должно обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами госвласти поступающих по «горячей линии» обращений, которые касаются несоблюдения соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников средними зарплатами в регионах.

Ещё одним пунктом стало поручение внести в законодательство поправок, которые предусматривают присвоение статуса статуса ветерана боевых действий гражданам, которые в августе-сентябре 1999 г. в составе отрядов самообороны участвовали в контртеррористических операциях в Дагестане.

Ранее News.ru писал, что Путин запланировал встречи с губернаторами по итогам прямой линии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопросы, поступившие президенту от граждан, будут систематизированы и переданы главам регионов.