https://static.news.ru/photo/58d2f3ce-b11b-11e9-8f48-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского Флота РФ в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге заявил о готовности ВМФ РФ противостоять любой угрозе.

Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — цитирует главу государства ТАСС .

Путин подчеркнул, что гарантией этому являются «уникальные образцы вооружений», а также мужество и выучка военных моряков, которые не раз доказывали свою преданность Родине.

В минуты жёстких, жестоких испытаний моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что День ВМФ «отмечает вся страна», глава государства поблагодарил моряков «за неизменное равнение на героические традиции, за сплочённость и выдержку, за твёрдый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество, за службу России».

Именно в Санкт-Петербурге «вырос и принял боевое крещение молодой флот Петра Первого», отметил президент.

Путин рассказал, что в России планируется создание уникального флота.

Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше — будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы, — сказал глава государства.

По его словам, только в 2019 году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

Ранее News.ru писал, что Путин во время празднования Дня ВМФ обошёл на катере парадную линию кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Главнокомандующий поприветствовал и поздравил экипажи с борта катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.