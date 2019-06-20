https://static.news.ru/photo/cdacabba-9355-11e9-bb88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Закон о защите Рунета был разработан, чтобы обеспечить надёжное функционирование Интернета в стране, а также его суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, речь не идёт о каких-либо ограничениях. Он напомнил о китайской компании Huawei, деятельность которой была ограничена властями США.

Ведь большинство серверов находятся за границей и, разумеется, надеюсь, что до этого не дойдёт, не додумаются, потому что это будет разваливать их собственную систему, но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться либо как-то на их работу будут влиять, то мы в любом случае, в том числе и в этих случаях, должны обеспечить надёжное функционирование Рунета, российского сегмента Интернета, — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что именно на такие случаи направлен новый закон — на обеспечение суверенности Интернета страны, его сегмента, а также возможности работать в нём физическим лицам, блогерам и государственным организациям.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Как писал News.ru, ранее блогер Амиран Сардаров во время прямой линии с Владимиром Путиным пригласил президента попробовать его шаурму. Он заявил, что блюдо его приготовления является самым вкусным. При этом вопрос Сардарова касался закона о Рунете. Он попросил президента «честно» объяснить назначение инициативы.