Российский лидер Владимир Путин поздравил с днём рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на
Глава государства также выразил уверенность, что «политическая мудрость и большие знания» Назарбаева будут и в дальнейшем способствовать развитию «отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Россией и Казахстаном.
Ранее News.ru писал, что Назарбаева поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также отметил вклад политика в развитие отношений между двумя странами и продвижение евразийской интеграции.