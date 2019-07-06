https://static.news.ru/photo/c8d14a24-9fc6-11e9-bacf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днём рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин пожелал политику здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия и успехов.

Глава государства также выразил уверенность, что «политическая мудрость и большие знания» Назарбаева будут и в дальнейшем способствовать развитию «отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Россией и Казахстаном.

Ранее News.ru писал, что Назарбаева поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также отметил вклад политика в развитие отношений между двумя странами и продвижение евразийской интеграции.