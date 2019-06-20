Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что правительство и регионы должны выработать правовую систему и определить источники финансирования социального строительства.
Задача правительства — вместе с регионами России выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры в жилищном строительстве, и определить источники финансирования этого строительства, — сказал он.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос о льготной ипотеке под 6% для многодетных семей. Он подчеркнул, что отсутствие средств на реализацию этой меры является реальной ошибкой правительства.