https://static.news.ru/photo/b51ec8b6-934c-11e9-859b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что правительство и регионы должны выработать правовую систему и определить источники финансирования социального строительства.

Задача правительства — вместе с регионами России выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры в жилищном строительстве, и определить источники финансирования этого строительства, — сказал он.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос о льготной ипотеке под 6% для многодетных семей. Он подчеркнул, что отсутствие средств на реализацию этой меры является реальной ошибкой правительства.