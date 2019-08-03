https://static.news.ru/photo/37e19350-b5d0-11e9-a53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Журавлев/РИА Новости

Минобороны будет увековечивать память погибших военных. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ вносит ряд изменений в Положение о Министерстве обороны, утверждённое в первой редакции в 2014 году.

Внести <...> изменение, дополнив пункт 7 подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, — сказано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Мемориальная доска с именами моряков станет выполнять эту задачу в Морском соборе святителя Николая Чудотворца, который считается главным храмом ВМФ России.