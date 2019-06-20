https://static.news.ru/photo/22364eba-9343-11e9-b835-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин назвал основные проблемы здравоохранения в России.

Глава государства считает, что доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение являются основными трудностями сферы.

Он добавил, что федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки.

В заключение Путин сказал, что только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства.

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