Президент России Владимир Путин назвал основные проблемы здравоохранения в России.
Глава государства считает, что доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение являются основными трудностями сферы.
Он добавил, что федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки.
В заключение Путин сказал, что только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства.
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