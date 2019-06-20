Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно.

Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет, — подчеркнул он. По словам главы государства, результаты мусорной реформы россияне должны почувствовать уже сейчас. Российский лидер также пообещал взять...