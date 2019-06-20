Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что обвинения в том, что Россия оккупирует Донбасс, — полная чушь.

Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем, — полная чушь, ложь, — подчеркнул Путин.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Ранее News.ru писал, что Россия готова восстанавливать сотрудничество с Украиной в полном объёме, если по тому же пути пойдёт новое руководство страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что многое зависит от политики Киева.

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