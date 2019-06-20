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Правительство РФ планирует изменить нормативы платы за отопление. Теперь платежи будут напрямую зависеть от этажа, на котором расположена квартира. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Нововведение могут внедрить уже в 2020 году. Основная нагрузка при этом ляжет на жильцов нижних этажей. Им за отопление придётся платить больше, чем проживающим на верхних этажах. Как сообщает «Парламентская...