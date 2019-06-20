Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии перечислил темы, которые вызывают у россиян наиболее острое обсуждение.
По его словам, к ним можно отнести вопросы доходов, уровня жизни и здравоохранения.
Сейчас это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего - уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал, — работа с отходами, с мусором, — заявил он.
20 июня проходит прямая линия с российским лидером. Он начал отвечать на вопросы граждан в 12:00.
Ранее News.ru сообщал, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин внёс ясность в своё недавнее заявление о стремительном росте числа бедняков в России, который грозит «социальным взрывом».
Прямые линии с Владимиром Путиным проходят с 2001 года. За прошедшие годы изменилась внутриполитическая и глобальная повестка. Поменялась продолжительность общения лидера государства с гражданами — телеэфиры проходят теперь дольше, число вопросов, на которые Путин успевает ответить, растёт, о чём свидетельствует статистика. В преддверии нынешней прямой линии — 2019 News.ru сделал подборку самых непростых вопросов, прозвучавших в период с 2001 по 2018 год.