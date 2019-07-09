https://static.news.ru/photo/8cd7ecba-a248-11e9-92df-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

На пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации президент РФ Владимир Путин высказался о решениях экологических проблем. Лидер российского государства подчеркнул, что ему хотелось бы провести конструктивную беседу на эту тему.

Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой и содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия, — сказал Путин.

Он также отметил, что некоторые предлагаемые варианты решения проблем приведут к отказу от прогресса, что позволит только «законсервировать ситуацию», в то время как на данный момент миллионы людей не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим преимуществам цивилизации.

Ранее News.ru писал, что в Greenpeace назвали одноразовый пластик основным источником мусора на побережьях Чёрного и Азовского морей. На восьми стометровых участках пляжей волонтёры нашли 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.