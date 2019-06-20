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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские семьи, доход которых около 45 тысяч рублей, с 1 января 2020 года будут получать выплаты на ребёнка в среднем в сумме 10–11 тысяч рублей.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным. Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин согласен, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких...