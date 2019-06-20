Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коррупцией главное — неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.
По его словам, прикрывать гласность в делах о коррупции недопустимо.
Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали, — сказал Путин.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.