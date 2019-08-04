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Президент Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно данным американской полиции, 3 и 4 августа в результате стрельбы на улицах городов Эль-Пасо (Техас) и Дейтон (Огайо) погибли в общей сложности 30 человек и ещё более 50 получили ранения.

В Техасе людей расстрелял 21-летний белый американец Патрик Крузиос. В манифесте, опубликованном в соцсетях, он написал, что защищает США от «нашествия иностранцев», которые негативно влияют на экономику и культуру страны. Мотивы дейтонского стрелка пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что в Огайо будут приспущены флаги в память о погибших. Соответствующее распоряжение отдано губернатором штата Майком Деуайном.