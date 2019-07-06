Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Королева о потенциальной угрозе техногенной катастрофы на Украине.

В своём микроблоге Пушков написал, что «Нафтогаз» сам создал себе проблемы и разрыв отношений с «Газпромом» был спланированным действием для того, чтобы потом выглядеть «спасителем» украинского народа.

Как уже писал News.ru, генеральный директор украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о необходимости закачки в подземные хранилища страны 20 млрд кубометров газа. В противном случае, по его словам, возникнет риск техногенной катастрофы.

News.ru в соцсетях