https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Королева о потенциальной угрозе техногенной катастрофы на Украине.

В своём микроблоге Пушков написал, что «Нафтогаз» сам создал себе проблемы и разрыв отношений с «Газпромом» был спланированным действием для того, чтобы потом выглядеть «спасителем» украинского народа.

Разрушив отношения с Газпромом, глава Нафтогаза пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 г. транзит. Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 июля 2019 г.

Как уже писал News.ru, генеральный директор украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о необходимости закачки в подземные хранилища страны 20 млрд кубометров газа. В противном случае, по его словам, возникнет риск техногенной катастрофы.