https://static.news.ru/photo/ca1db9d8-a7d4-11e9-8385-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста с помощью крылатых ракет.

В своём микроблоге в Twitter Пушков отметил, что идеи Турчинова опасны и безумны. Однако подвигаемая им доктрина поддерживается только ультра-правыми и приверженцами режима экс-президента Украины Петра Порошенко.

Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультра-правыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя К.Маркса, мёртвые пытаются хватать живых. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что на заявление Турчинова отреагировали в Госдуме. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, угроза не имеет ничего общего с реальностью, поскольку боеспособности ВСУ не хватает даже на прекращение конфликта в Донбассе.