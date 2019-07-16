Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова об уничтожении Крымского моста с помощью крылатых ракет.

В своём микроблоге в Twitter Пушков отметил, что идеи Турчинова опасны и безумны. Однако подвигаемая им доктрина поддерживается только ультра-правыми и приверженцами режима экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее News.ru писал, что на заявление Турчинова отреагировали в Госдуме. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, угроза не имеет ничего общего с реальностью, поскольку боеспособности ВСУ не хватает даже на прекращение конфликта в Донбассе.

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