https://static.news.ru/photo/da7c631e-9326-11e9-8c67-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Фото: kremlin.ru

20 июня пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным. В 12.00 глава государства начнёт отвечать на вопросы жителей России.

10:45 Обращений на прямую линию с президентом поступило меньше обычного. На динамику их поступлений влияет жаркая погода, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, люди предпочитают больше находиться на природе, чем проводить время за компьютером или просмотром телевизора.

10:30 Приём вопросов президенту стартовал 9 июня и продолжится до 12:00 20 июня. Задать вопросы можно, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

10:15 На прямую линию с Путиным ежегодно приходит более 2 миллионов вопросов. Рекордное количество обращений поступило в 2013 году — 3,25 млн вопросов. За время прямой эфира Путин успел ответить на 74 из них.

10:00 Прямая линия с Владимирым Путиным пройдёт в 17 раз. Впервые такой формат общения президента с гражданами был организован 24 декабря 2001 года. С тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Программа длится в эфире более трёх часов, в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности — 4 часа 47 минут. Нынешняя прямая линия, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не ограничена по времени.