Депутаты Госдумы в день проведения прямой линии с Владимиром Путиным изучали вопросы граждан своих регионов, а также темы своих комитетов, затронутые в ходе многочасового общения национального лидера с народом. Потом все эти вопросы будут учтены в законодательной работе, выяснил News.ru.

Всего на прямую линию поступило свыше 1,5 млн вопросов граждан. Президент РФ за 4 часа 7 минут ответил на 81 вопрос россиян. Они касались всех тем — от сугубо внутренних проблем страны до международной повестки. Прямая линия с президентом России — лакмусовая бумажка, демонстрирующая высокий уровень доверия и поддержки гражданами нашего национального лидера. Об этом News.ru сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президент России в ходе общения с гражданами обозначил ключевые принципы внутреннего и внешнего развития нашей страны. Он заверил россиян в готовности противостоять любым вызовам на пути развития страны и попыткам недобросовестных зарубежных конкурентов помешать усилению влияния России на мировой арене. Как верно отметил президент, стоящие перед страной вызовы мы используем для прорывного развития отечественной экономики и роста внутреннего производства в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Возможность задать животрепещущий вопрос и получить конкретную поддержку от первого лица государства для каждого россиянина имеет огромное значение. Сергей Железняк член комитета Госдумы по международным делам

Он подчеркнул, что аналогичного формата диалога с гражданами нет ни в одной другой стране, что демонстрирует уровень развития демократии в российском обществе и пример внимания руководства страны к проблемам граждан.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, сегодня стало ясно, что международные санкции бьют по самому Западу, делая нашу экономику сильнее. Он посмеялся над санкциями, предложив сделать их бессрочными.

Владимир Путин признал, что жить действительно стало тяжелее. Однако весьма категорично отвёл тезис о том, что, мол, если выполнить все требования к нам со стороны Запада, который ввёл санкции против России, то ситуация намного улучшится. Сдаваться и пренебрегать фундаментальными национальными интересами никто не будет. Проблемы удалось решить — «включили мозги», обеспечили импортозамещение, извлекли и выгоды, и уроки. А потери от кризиса в отношениях взаимны, причём непропорциональны — на $50 млрд российских потерь приходится $240 млрд европейских. По-моему, эта цифра звучит впервые, и она, на мой взгляд, должна впечатлить тех самых европейцев, которые загнали себя в санкционную ловушку, продлевая автоматически экономические и иные меры против России. Константин Косачев глава комитета Совфеда по международным делам

Косачев отметил, что регулярное продление санкций из-за возвращения Крыма в Россию в чём-то даже обидно. В этой связи он предложил Брюсселю сделать их вечными или бессрочными.

А то как будто в Европе кто-то и впрямь верит, что ситуация может измениться за год или за полгода, — сказал Косачёв.

Санкции не оставляют перед промышленностью выбора. Только вперёд, только развиваться — так прокомментировал темы прямой линии председатель комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарёв (ЛДПР).

Темпы внедрения современных технологий в стране должны быть прорывными. Об этом на прямой линии заявил президент РФ. На вопрос о правовом регулировании цифровых технологий, в частности внедрения беспилотного транспорта, президент сказал, что число полигонов для тестирования беспилотников в стране необходимо расширить. Нужно принимать такие правовые решения, чтобы в технологических решениях Россия была на шаг впереди других стран. Сергей Жигарёв глава комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Президент честно сказал, что путь к прогрессу в условиях санкций будет непростой. Но этот путь надо пройти, если мы хотим иметь экономику XXI века, заявил по итогам прямой линии председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации Владимир Гутенёв.

Президент был очень честен. Даже на сложные вопросы, на которые обычно отвечают уклончиво, он отвечал честно и подробно, например о мобилизации ресурсов на реализацию нацпроектов. Да, можно было бы деньги направлять не на создание рабочих мест и нужные для этого дороги, линии электропередач и стройматериалы, а целиком на соцподдержку. Но президенту чужд пустой популизм, и он честно ответил о своей стратегии и своих планах, необходимых для роста всей страны. Когда его спрашивали, не проще ли пойти навстречу международным требованиям и снять санкции, он так же честно сказал про успехи в области, с которой непосредственно связана моя работа, — импортозамещение, о достижениях в машиностроении, о прорывах в двигателестроении, в целом во всех высокотехнических сферах, который дают стимулы к развитию десяткам связанных отраслей и формируют крепкий фундамент для роста тех секторов экономики. Владимир Гутенёв глава комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса

Рост экономики должен сопровождаться ростом зарплат для всех граждан России, а не только высшего руководства страны, уверен заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Важной темой стал вопрос о небольших зарплатах работающих, что особенно печально на фоне гигантских доходов глав госкорпораций и министров. Но вот с ответом Владимира Владимировича, что они же разбегутся, если мы им не будем платить такие зарплаты на уровне мировых, где мы им тогда найдём специалистов на замену, — вот с этим не могу согласиться. Почему тогда у нас не разбежались рабочие, врачи и учителя, работающие за гораздо меньшие деньги? Да, слова хорошие звучат, давайте ограничим зарплаты топ-менеджерам. Но когда до дела доходит, до финансовых деклараций — всё обычно как-то по-другому выглядит. Невозможно обеспечить рост эффективности труда, не повышая зарплату работающих. МРОТ должен быть не менее 30 тысяч. Олег Нилов заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»

Депутаты отмечают, что так же откровенен президент был и в других, весьма острых и обсуждаемых всем обществом вопросах. Например, про легализацию наркотиков и о будущем закона об оскорблении власти, уверен первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Я абсолютно согласен с мнением Владимира Владимировича по поводу либерализации 228 статьи, хранения и употребления наркотиков. Опасность наркотиков велика и либерализировать здесь что-то нельзя, могут быть тяжелейшие последствия. Но и статистику по таким делам не надо нагонять ради галочки. И работа правоохранительных органов в этом смысле должна быть поставлена под контроль, и этому нужно давать оценку. Дмитрий Вяткин первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Ещё депутат выделил темы, связанные с самыми острыми вопросами, — о законах по «фейк-ньюс», оскорблении госсимволов. По его словам, позиция главы государства осталась неизменной, что в отношении распространения ложной информации продолжится борьба. Причём критиковать отдельных представителей можно, но нельзя оскорблять госсимволы и вбрасывать ложную информацию, уверен Вяткин.

Использование правильных законов, таких как оскорбление власти, порой ведётся неверно именно на уровне регионов. Некоторые мэры пытаются представить любой критический комментарий как оскорбление всей власти. То же происходит и в экономике, и прямая линия показала, что надо навести порядок в региональной власти, уверен первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

У меня сложилось такое впечатление, что чиновники на местах грузят президента своей работой. Вопросы, с которыми люди обращались к президенту, могли бы быть решены на региональном уровне силами местных чиновников. И это связано с большими пробелами в законодательстве. Надо на законодательном уровне закрепить требование в конкретные сроки давать разрешения на подключение к коммуникациям. И чтобы подключение к коммуникациям, к воде, к газу, к электричеству было бы бесплатным. В стране не определены конкретные сроки и виды документов — куда что должно подаваться, чтобы люди получили результат. В стране нет таких четких и жёстких определений. Всё размыто, людей отправляют защищать свои интересы в суд. И люди должны вместо судов обращаться к президенту — так дешевле и надёжнее. А в судах не всегда даже за большие деньги ты можешь добиться правды. Поэтому люди и звонят президенту. Александр Шерин первый зампредседателя комитета ГД по обороне

Представители КПРФ также считают, что в регионах недорабатывают, и это хорошо видно по вопросам на прямой линии. Об этом News.ru говорил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

В советское время было заведено — есть единый день приёма, среда каждой недели. Все начальники — от председателей сельсовета до генсека — сидели на приёмах и решали вопросы. А сегодня получается, у нас один приёмный день в году одного человека на всю страну. Только он может решить проблему строительства водопровода, детских пособий, аварийного одного дома. Это что, проблема уровня президента? Нет, это уровень главы района, муниципалитета. Раз такие вопросы задают президенту — это значит, что у нас полностью не работает структура управления, что со всеми вопросами обращаются к президенту потому, что на местах ничего не решается. И я бы не сказал, что на местах плохие руководители. Просто центральная власть обобрала все муниципальные образования и все губернии, там дефицит бюджета уже больше 2 трлн рублей. И решить там не может никто: ни по водопроводу, ни по расселению по одной причине — там нет денег. А национальные проекты только отбирают ассигнования из текущего бюджета, который и так очень мал. Поэтому люди и задают вопросы президенту, такие мелочные, а он на них даже и ответить не может. Понимаю, он даст указание, в одно село проведут водопровод. А в моей Астраханской области половина сёл без воды, обмелели реки. Что толку задавать вопросы президенту про газификацию, если газовики работают не на Россию, а на Запад? Николай Арефьев зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Решение вопросов с экономикой и адекватная региональная власть помогут в решении проблем в социальной сфере. Региональные власти обязаны наладить процесс обеспечения людей льготными лекарствами, уверена заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова.