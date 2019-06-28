https://static.news.ru/photo/7ba3dc8e-9a68-11e9-a8b4-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Тармп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил создать ощущение гармонии и союза двух стран и приготовил самолично для субботнего ужина с президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стейк из американской говядины, зная пристрастие к ней своего коллеги.

Приправить стейки задумали корейским соусом для барбекю, передаёт агентство «Рёнхап».

Для сопровождающей президента США его дочери — Иванки Трамп, с учётом её иудейской веры, было также приготовлено специальное меню.

Ранее на торжественном ужине в Осаке на саммите G20 президент России Владимир Путин сел за стол, принеся с собой свой стакан, писал News.ru.