https://static.news.ru/photo/9d1d1d52-936b-11e9-9564-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

России необходимо перейти на цивилизованную систему строительства жилья, однако на это уйдёт два-три года, заявил президент Владимир Путин после прямой линии.

По его словам, Центробанк ввёл комплекс мер поддержки финансовых учреждений, которые займутся эскроу-счетами. После ввода жилья в эксплуатацию средства с них будут переводиться застройщику.

Российский лидер отметил, что такая система уже вызвала некоторое сокращение строительства жилых домов, но её реализации нельзя было избежать.

У нас пик был 85 млн кв. м, сейчас уже меньше 80 млн упал, но это неизбежно — мы должны перейти на новую систему финансирования жилья, сделать её современной и цивилизованной, — уточнил он.

Путин добавил, что благодаря использованию эскроу-счетов в данной сфере ответственность с граждан перейдёт на плечи финансовых организаций.

Как писал News.ru, ранее президент РФ сообщил, что правительство и регионы должны выработать правовую систему и определить источники финансирования социального строительства.