Понятно, что прямой разговор общественности с президентом отличается многообразием поднятых тем. И, тем не менее, серия как бы не связанных между собою вопросов и ответов выявила нюансы политической позиции Владимира Путина.

Фактически он признал, что в стране возможен левый поворот и приход к власти или, как он выразился, установление контроля над страной со стороны левых сил, то есть неназванной КПРФ и ее политических союзников. Притом, что, по мнению президента, восстановление в полной мере прежней социалистической модели вряд ли возможно без серьёзных потрясений в стране. В целом, президент не счел бы такое «полевение» страны позитивным моментом.

Президент РФ Владимир Путин Xinhua/Global Look Press

Недаром отвечая на другой вопрос, автор которого отметил, что «при Брежневе такого не было», глава государства отреагировал крайне жёстко, напомнив, что при Брежневе было много того, что привело к развалу страны. И это притом, что Владимир Путин именно уничтожение Советского Союза, как единого государства, считает страшной геополитической катастрофой.

А логичным завершением косвенных оценок президентом возможного политического сдвига стал ответ на предложение о назначении премьером Павла Грудинина, которого как бы сравнили с Евгением Примаковым. Тут уж президент предположил, что для принятия таких кадровых решений, типа назначения Грудинина, тому следовало бы сначала вывести деньги из офшоров. И напомнил, что Примаков был «абсолютно чистым и прозрачным человеком». А государственная ответственность и занятие бизнесом вряд ли совместимы.

Самое примечательное, что реплика президента не смутила Геннадия Зюганова, который в своем Twitter вновь защитил Грудинина, заявив, что у того нет никаких денег в офшорах, а вот совхоз им. Ленина подвергается откровенной рейдерской атаке. Имеется в виду передача бывшей супругой Гридинина отсуженных ею 41% акций совхоза в траст известному предпринимателю. Видимо, состояние Грудинина по-прежнему рассматривается Компартией, как свой важный ресурс. Оттого, надо полагать, Геннадий Андреевич и проявляет не свойственную ему строптивость в отношении Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

Собственно, предполагаемым левым спасителям отечества президент противопоставил современный кабинет министров, работой которого в целом доволен. А заодно подчеркнул, что с наследством 90-х покончено, в том числе и в сфере экономической стратегии, поскольку, как Путин пошутил в этой связи, из той плеяды экономистов 90-х остался один Алексей Кудрин (так он слегка потроллил старого соратника), да и тот дрейфует в сторону позиции Сергея Глазьева.

В принципе в этом ответе — квинт-эссенция позиции президента: страна уже отошла от чистой воды либеральной экономики. На повестке дня экономика смешанного типа с сильным участием государства — курс, которым следуют и Китай с Индией и к которому прибегают все государства в моменты обострения кризисов. А раз так, то левые в принципе ничего нового стране предложить уже не могут, поскольку все их лозунги морально устарели. И все предыдущие раздражители, к которым они до сих пор публично апеллируют, остались в прошлом.

Вот так выглядит позиция главы государства, если систематизировать ответы, относящиеся к сфере межвластных отношений. Словом, как формулировал бывший английский премьер Джон Мейджор: «Политика, не задевающая ничьих интересов, не дает никаких результатов». А президент Путин полностью берёт на себя ответственность за все протекающие в стране процессы. Даже если не всем это нравится. Как это доказала его спокойная реакция на выведенные на экран «неудобные» вопросы о его отставке или якобы снимаемом Навальным о нем фильме.