https://static.news.ru/photo/5473fed8-b92f-11e9-b388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предприниматель Пётр Маринин, являющийся совладельцем строительной компании «Стройхолдинг-Трейд», подал иск к певцу Филиппу Киркорову. Его сумма пока неизвестна.

Как сообщает информационное агенство RNS , строительной компании Маринина принадлежит бренд Renova. Те, в свою очередь, выполняли ремонтные работы в коттедже Киркорова: установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом, установили переносной итальянский балетный станок из шлифованной нержавеющей стали с полированным буковым поручнем.

Гражданское дело по иску назначено к рассмотрению 3 сентября 2019 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ «Комбинат питания „Кремлёвский“» к артисту Филиппу Киркорову, писал News.ru. Комбинат намерен взыскать со звезды 82 тысячи рублей. Иск связан с задолженностью по оплате питания для технического персонала, работавшего на юбилейном шоу артиста «Я», проходившем в Кремле.