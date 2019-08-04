https://static.news.ru/photo/e9a393f4-b6ac-11e9-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели. Уже 7 августа дневная температура воздуха в большинстве районов перешагнёт 20-градусную отметку, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воздух прогреется до +20...+21 градуса, а к концу первой декады августа ожидается до +24 градусов.

Будет поступать воздух северной Атлантики, это будут умеренно тёплые воздушные массы, — цитирует Вильфанда ТАСС .

Вместе с тем, уточнил он, по ночам должно быть достаточно прохладно, лишь немногим выше +10 градусов, а к концу следующей недели — около +15.

Потепление принесёт с собой облачную погоду с небольшими, а иногда интенсивными дождями. Давление ожидается ниже нормы.

Что касается столичного региона, то, как писал News.ru, в Москве холода начнут отступать вместе с ростом атмосферного давления. Станет меньше облаков и дождей, а солнечные лучи будут активнее прогревать воздушные массы.