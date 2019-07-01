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Министерство транспорта России подготовило правила регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях.

Как сообщает газета « Коммерсант », ведомство предлагает разрешить совместные автоперевозки исключительно при выполнении некоторых условий. Главным требованием является наличие у водителя прав категории В и стажа от двух лет.

В Минтрансе подчеркнули, что число поездок не должно составлять более двух в сутки, а максимальное количество попутчиков за раз не может превышать пяти человек. Кроме того, оплата за проезд должна производиться только по безналичному расчёту.

В России самым крупным сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar. Как писал News.ru, суд рассмотрит иск о запрете этого сервиса. Претензии к нему предъявила астраханская транспортная компания «Транс Лайн». По её мнению, приложение использует труд нелегальных водителей, которые не платят налоги и не несут ответственность за безопасность пассажиров.