Министерство транспорта России подготовило правила регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях.
Как сообщает газета «
В Минтрансе подчеркнули, что число поездок не должно составлять более двух в сутки, а максимальное количество попутчиков за раз не может превышать пяти человек. Кроме того, оплата за проезд должна производиться только по безналичному расчёту.
В России самым крупным сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar. Как писал News.ru, суд рассмотрит иск о запрете этого сервиса. Претензии к нему предъявила астраханская транспортная компания «Транс Лайн». По её мнению, приложение использует труд нелегальных водителей, которые не платят налоги и не несут ответственность за безопасность пассажиров.