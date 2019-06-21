https://static.news.ru/photo/d32f6b98-9433-11e9-9681-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christopher Sebastian Harms/dpa/Global Look Press

Пожарные из Германии спасли бельчонка, который застрял в канализационном люке в городе Дортмунд. Чтобы помощь животному, им пришлось проявить изобретательность.

О попавшем в беду грызуне спасателям сообщили местные жители. Те незамедлительно прибыли на место и попытались самостоятельно спасти любопытного зверька, однако их старания не увенчались успехом. Тогда они применили нестандартный способ.

Пожарные решили снять крышку люка и доставить её в ветеринарную клинику. Ветврачам пришлось освобождать животное под анестезией.

Зверёк получил небольшие травмы шеи и пока остаётся под присмотром специалистов, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в Токио местный фотограф Хироши Такеда сделал необычное фото белок. Когда он находился в парке Инокасира, то увидел, как из дупла дерева выглянули две белки, затем появилась третья. Места было мало, но из дупла выглянула и четвёртая белка.