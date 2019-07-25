https://static.news.ru/photo/93d64d5e-aeaf-11e9-b118-fa163e074e61_1024.jpg Starhopper Фото: VideoFromSpace/youtube.com

Экспериментальный космический корабль Starhopper, который является прототипом звездолёта Starship, загорелся во время испытаний. Корабль должен был подняться на 20 метров, но в итоге даже не взлетел.

Инцидент произошёл на техасском полигоне Бока-Чика, сообщает Space.com. Звездолёт выпустил столб пламени и дыма и отключился.

Starhopper предназначается для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

Как писал News.ru, экспериментальный Starhopper ранее уже загорался во время предварительного запуска двигателя Raptor. Инцидент произошёл перед началом пробного полёта корабля. Его дальнейшие испытания были отложены на некоторое время.