https://static.news.ru/photo/9a11c5be-b822-11e9-a416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Возгорание на военном арсенале в Красноярском крае полностью ликвидировано. Очагов открытого горения нет.

Взрывы прекратились после пяти часов утра по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

Десять самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолёты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада, пишет « Интерфакс ».

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Как ранее писал News.ru, причиной пожара стал человеческий фактор. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.