Пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Полная ликвидация пожара, — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Как писал News.ru, Ан-24, на борту которого находилось 43 пассажира, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ одного из двигателей.
В результате ЧП погибли командир судна и бортмеханик. По последним данным, в больнице находятся 19 человек. Ранее в правительстве Бурятии заявили, что среди пострадавших тяжелораненых нет.