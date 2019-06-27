https://static.news.ru/photo/b8dc9872-98a9-11e9-9a2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/buryatiya.life

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Полная ликвидация пожара, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как писал News.ru, Ан-24, на борту которого находилось 43 пассажира, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ одного из двигателей.

В результате ЧП погибли командир судна и бортмеханик. По последним данным, в больнице находятся 19 человек. Ранее в правительстве Бурятии заявили, что среди пострадавших тяжелораненых нет.

Ранее News.ru сообщал, что семьи погибших членов экипажа получат 1 млн страховых выплат, пострадавшие пассажиры — до 2 млн рублей.