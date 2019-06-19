https://static.news.ru/photo/e46b6bbe-929e-11e9-afb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Создание туристической полиции в Крыму абсолютно закономерно и вызвано требованиями безопасности. Об этом заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Это абсолютно правильное решение, я его полностью поддерживаю. И надеюсь, что это распространится на весь полуостров. Ничего нового в данном случае не изобретается, туристические полиции существуют в разных странах, в том числе и в Российской Федерации в крупных городах, например в Москве, — отметил он в беседе с ФАН .

Он подчеркнул, что, по сути, туристическая полиция будет нести те же функции, что и стандартные подразделения. Единственным отличительным моментом является то, что сотрудники данного взвода будут дополнительно оказывать иностранцам консультационную помощь.

То есть любой турист будет иметь возможность подойти и спросить, где ближайший информационный центр, на какую горячую линию можно позвонить, где ближайший музей, — резюмировал Черняк.

Ранее News.ru писал, что первый взвод туристической полиции сформировали в Ялте, он будет патрулировать места массового отдыха.