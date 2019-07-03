https://static.news.ru/photo/e79d56d8-9d40-11e9-8a55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Единовременную материальную помощь выдали пострадавшим от паводка в Иркутской области. Общая сумма выплат, по данным регионального главка МЧС, составила 60,87 млн рублей, по 10 тысяч рублей каждому.

Потерявшим своё имущество позднее будут начислены компенсации, размер которых установят комиссии по оценке ущерба. Они обследуют места проживания граждан, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, упрощённую систему урегулирования убытков вводят страховые компании «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование» для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В эти организации уже поступили более сотни обращений от местных жителей.