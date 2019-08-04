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Согласно данным американской полиции, 3 и 4 августа в результате стрельбы на улицах городов Эль-Пасо (Техас) и Дейтон (Огайо) погибли в общей сложности 30 человек и ещё более 50 получили ранения.

Президент Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на сайте Кремля. В Техасе людей расстрелял...