https://static.news.ru/photo/32d80ca0-b6e7-11e9-9f76-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Вертолёт Московского авиационного центра доставил в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел для спасения мужчины на вертолётную площадку в Клёново ТиНАО, — цитирует сообщение РИА Новости.
ДТП произошло в деревне Зыбино, откуда пострадавшего мужчину на машине скорой помощи доставили на ближайшую вертолётную площадку.
Как писал News.ru, смертельное ДТП произошло в поселении Клёновское Троицкого административного округа Москвы. Водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия погиб один человек. Ещё один получил травмы.