Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вертолёт Московского авиационного центра доставил в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел для спасения мужчины на вертолётную площадку в Клёново ТиНАО, — цитирует сообщение РИА Новости.

ДТП произошло в деревне Зыбино, откуда пострадавшего мужчину на машине скорой помощи доставили на ближайшую вертолётную площадку.

Как писал News.ru, смертельное ДТП произошло в поселении Клёновское Троицкого административного округа Москвы. Водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия погиб один человек. Ещё один получил травмы.

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