https://static.news.ru/photo/d10dbbe2-b86b-11e9-9699-fa163e074e61_660.jpg Тоёхиса Кодзуки (в центре) Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Посол Японии в России был приглашен в Министерство иностранных дел РФ для разъяснения некоторых произошедших событий.

Российская сторона вручила дипломату Тоёхиса Кодзуки ноту протеста в связи с некоторыми фактами нарушений на южных Курилах, которые допустили японские участники безвизовых обменов с островами. Эта территория исторически принадлежит России после окончания Второй мировой войны.

С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России, — сообщается на сайте МИД .

Ранее News.ru писал, что МИД РФ предупреждал россиян об отмене рейсов в аэропорту Барселоны в связи с забастовкой персонала.