Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Эксперты МВД обнародовали предлагаемые поправки в КоАП, согласно которым инспекторы ГИБДД смогут принимать решение об ограничении водительских прав на месте.

Действующий 17 лет кодекс эксперты считают устаревшим, новый документ должен вступить в силу 1 января 2021 года. Кроме того, глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов призвал ввести для юрлиц, допускающих правонарушения в области безопасности дорожного движения, оборотные штрафы, что повысит размер штрафных платежей, сообщает «Коммерсант». 

Как уже писал News.ru, кабмин предложил ввести штраф для автомобилистов, уклоняющихся от уплаты взносов за пользование платными дорогами. Размер штрафа может составить до двух с половиной тысяч рублей, при этом для штрафования будет использована система «свободный поток»

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