https://static.news.ru/photo/793290c6-93d3-11e9-baa1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Эксперты МВД обнародовали предлагаемые поправки в КоАП, согласно которым инспекторы ГИБДД смогут принимать решение об ограничении водительских прав на месте.

Действующий 17 лет кодекс эксперты считают устаревшим, новый документ должен вступить в силу 1 января 2021 года. Кроме того, глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов призвал ввести для юрлиц, допускающих правонарушения в области безопасности дорожного движения, оборотные штрафы, что повысит размер штрафных платежей, сообщает « Коммерсант ».

Как уже писал News.ru, кабмин предложил ввести штраф для автомобилистов, уклоняющихся от уплаты взносов за пользование платными дорогами. Размер штрафа может составить до двух с половиной тысяч рублей, при этом для штрафования будет использована система «свободный поток»