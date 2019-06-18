https://static.news.ru/photo/22661bac-91ab-11e9-bfdf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты назвали темы, которые станут главными на предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, приоритетными для российского лидера будут вопросы реализации нацпроектов, пенсионного обеспечения и международная проблематика.

Я думаю, что на прямой линии, поскольку это общение, прежде всего, с гражданами, безусловный приоритет будет отдан вопросам социально-экономической ситуации и всего того, что относится к вопросам внутренней политики России, — рассказал РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Также глава государства затронет тему реализации национальных проектов, в частности, системы «майских указов», определяющей целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.

Владимиру Путину либо придётся признать, что с этим есть большие проблемы, либо познакомить публику с информацией, которая свидетельствует об обратном, — отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Среди других предполагаемых тем политологи также назвали состояние благоустройства, качество жилищного фонда и дорог, доступность и качество медицинских и образовательных услуг, а также борьбу с коррупцией. По мнению экспертов, прямая линия — это возможность для российского лидера в очередной раз подтвердить его курс на укрепление экономики РФ и повышение благосостояния её жителей.

Это возможность продемонстрировать людям, что ситуация в стране на контроле у президента, что курс развития неизменен, — пояснил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Традиционно Путин затронет международную проблематику. В центре внимания окажутся вопросы взаимоотношений с соседями и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее News.ru писал, что число обращений на прямую линию с Путиным превысило 700 тысяч. Более 50% из них поступило по телефону. На втором месте СМС и ММС — их на имя главы государства пришло свыше 200 тысяч.