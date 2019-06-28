https://static.news.ru/photo/5a3950c4-9a95-11e9-864b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы Северной Осетии изучают видео конфликта около поста ГИБДД на границе с Кабардино-Балкарией между водителями рейсового автобуса и легкового автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и пришли к выводу, что «конфликт не носил межнациональный характер», сообщает МВД по Северной Осетии.

По данным ведомства, инцидент случился на регулируемом перекрёстке в районе села Зильги. Водитель рейсового автобуса Грозный — Москва стал сигналить впереди стоящему легковому автомобилю, когда тот ожидал переключения светофора на разрешающий сигнал. Громкий звук разбудил и испугал младенца, который спал на руках у пассажирки легковушки.

Водители решили выяснить отношения через некоторое время, встретившись в районе поста ГИБДД МВД по РСО-Алания в селе Эльхотово Кировского района Северной Осетии. Часть пассажиров автобуса также вышла из салона и вмешалась в конфликт, создав напряжённую обстановку, говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что полицейские локализовали конфликт, каких-либо противоправных действий допущено не было.

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