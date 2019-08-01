https://static.news.ru/photo/ddd6f778-b440-11e9-ba21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские изъяли 50 тонн этилового спирта и контрафактного алкоголя из подпольного цеха в подмосковном Павловском Посаде, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Нарушители организовали в Подмосковье производство по розливу поддельного алкоголя: водки, коньяка, виски и амаретто. Контрафакт отправляли на склад в Балашихе, а затем продавали клиентам в Московском регионе и близлежащих областях.

Изъято свыше 50 тонн этилового спирта и алкоголя, оборудование для розлива, а также три грузовых автомобиля, на которых осуществлялась регулярная перевозка фальсифицированного товара, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По факту незаконного производства и оборота этилового спирта возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка рассказали News.ru о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год.

Росалкогольрегулирование находится в ведении Министерства финансов РФ и занимается уничтожением контрафактной продукции по решению суда. Представители службы рассказали, что общее количество нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции по решению судов РФ в 2017 году составило 8,9 млн литров, в 2018 году — 12,3 млн литров, с начала 2019 года (на 11 июля 2019 года) — 7,15 млн литров.