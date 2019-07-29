https://static.news.ru/photo/c7f6337c-b1c7-11e9-b033-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономной округе временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

Работа паромов через реку Обь приостановлена в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Ветер порывами свыше 20 м/с. По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер, — сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента транспорта.

Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги — единственный способ добраться наземным путем из столицы Ямала до Большой земли.

Ранее News.ru сообщал, что компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» объявила о том, что не будет осуществлять паромное сообщение между Японией и Сахалином. Паром от Корсаково до порта Вакканай не будет осуществлять пассажироперевозки.