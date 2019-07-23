https://static.news.ru/photo/08e3f00c-ad38-11e9-ba51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Законопроект об усилении правил обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, включая предоставление подразделениям транспортной безопасности права на использование оружия, принят Госдумой в третьем чтении, сообщает ТАСС.

Подразделения транспортной безопасности получают право на приобретение, хранение и применение спецсредств для защиты любых объектов транспортной инфраструктуры и транспорта, а не только первой и второй категории, как сейчас, — указано в документе.

Теперь объекты транспортной инфраструктуры подлежат обязательному категорированию, установленному правительством РФ.

До принятия закона категории, исходя из возможного количества погибших или пострадавших и максимального материального ущерба, присуждал Минтранс. При этом сохраняется только категорирование объектов транспортной инфраструктуры.

В документе также указано, что перевозчики должны будут обеспечить доступ к необходимой информации подразделениям ФСБ, МВД России, Ространснадзора, а также передачу таких данных.

Что касается повторного досмотра граждан, транспортных средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади, личных вещей, то теперь он допускается при получении информации об угрозе незаконного вмешательства. При этом поводом для проведения досмотра теперь может стать наблюдение или собеседование с подозрительным лицом.

Ранее News.ru писал о пассажире московского метро, который заплатил штраф в 20 тыс. рублей за отказ предоставить багаж к досмотру.