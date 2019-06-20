https://static.news.ru/photo/c263b50a-9373-11e9-b7ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что на улице Комсомольская, которая находится в подмосковном городском округе Балашиха, начнутся ремонтные работы после обращения местных жителей во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области взяло на контроль ремонт данной дороги, - сказал министр инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что в текущем году в Балашихе отремонтируют около 50 дорог.

Ранее News.ru писал, что в Калужской области одну из разбитых грунтовых дорог застелили разноцветными коврами.