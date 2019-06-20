Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что на улице Комсомольская, которая находится в подмосковном городском округе Балашиха, начнутся ремонтные работы после обращения местных жителей во время прямой линии с Владимиром Путиным.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области взяло на контроль ремонт данной дороги, - сказал министр инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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Ранее News.ru писал, что в Калужской области одну из разбитых грунтовых дорог застелили разноцветными коврами.