Выезд на встречную полосу движения, согласно данным ГИБДД, оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Что может улучшить эту печальную статистику по просьбе News.ru рассказали эксперты.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль подтверждает, что ни превышение скорости, ни вождение в пьяном виде, ни плохие дороги не дают такого количества ДТП с летальным исходом, как выезд на встречку. Этому есть вполне логичное объяснение, кроящееся в законах физики, констатирует генеральный директор федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» Андрей Погребняк.

Сергей Лантюхов/News.ru

Самые страшные последствия при встречных ДТП, и понятно почему: скорости транспортных средств суммируются. Здесь трудно рассчитывать на другую статистику. Порядка 40% всех аварий случаются из-за выезда на встречку, — говорит Погребняк.

Наиболее эффективным способ решения проблемы считается разделение транспортных потоков. Для этого используются разные виды ограждения — от бетонных разделителей до тросовых. Любое из них гасит энергию движения автомобиля, не позволяя автомобилю вылететь с предназначенной для движения проезжей части.

Плохие дороги не всегда виноваты

«Плачу налоги — где дороги?» — фраза, которую многие водители выбрали в качестве слогана, нанесённого на багажник автомобиля. Действительно, порой дорожное полотно на одной полосе дороги усеяно ямами, в то время как на встречной их нет. Выбор водителя очевиден — даже если это нарушение ПДД, часто владелец транспортного средства вынужден их нарушить, чтобы элементарно не оставить колесо в какой-нибудь расщелине.

Однако, по словам руководителя общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения», ситуации с выездом на полосу встречного движения с последующим столкновением происходят на хороших трассах.

Прямой связи между смертельными ДТП на встречке и плохими дорогами нет. Трассы, на которых случаются ДТП с летальным исходом — хорошего качества в основном. И качество дорожного полотна, и хорошее освещение. Нет самого главного — разделителя полос. А ведь федеральная трасса — не просто название. Федеральная трасса должна быть дорогой со стопроцентной безопасностью. Если нет такой гарантии, то это уже не федеральная трасса, а обычная, — говорит Крохмаль.

Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперт приводит в пример Рязанский проспект в Москве, с шестиполосным движением, где в районе Карачаровского моста случалось огромное количество ДТП.

Долгое время на Рязанском проспекте не было разделителей. Разбивалось много людей. Как только поставили разделители — обычные пластиковые колышки с катафотами — количество ДТП из-за выезда на встречку сократилось до нуля. Это ясно показывает, что нет ничего сложного в профилактике такого рода аварий, проблема не требует колоссальных бюджетных средств. Надо просто этим заниматься. Важно не только разделять полосы на сельской дороге где-то в Удмуртии или в Кандалакше, где поток и так маленький, а посмотреть карту ДТП — где и какие трассы самые опасные. Вот их в первую очередь и надо разделять, — резюмирует Крохмаль.

Специфика сельской местности

И всё же до идеальных дорог России ещё далеко, и особенно в глубинке. Хотя, как рассказали News.ru эксперты, есть надежда, что ситуация в ближайшее время изменится. Для этого многое делается как сотрудниками ГИБДД, так и органами власти, начиная с президента страны.

Качество дорог сейчас должно повыситься, потому что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» начинает работать. Основная его задача — приведение в нормативное состояние дорожного полотна. Многие дороги, действительно, на текущий момент находятся в ненадлежащем виде, но это комплексная проблема: и содержание дорог хромает из-за недостаточного финансирования, и технологии местами не совсем современные. Но это проблема известная, и мы понимаем, как правительство будет с ней бороться. Будем ждать улучшений, — говорит Погребняк.

Объяснение отвратительного состояния дорог отсутствием финансирования привычно для всех. Однако есть и другая точка зрения.

Говорить о том, что нет финансирования, уже нельзя. На сегодняшний день это лишь отговорки, чушь собачья. Денег на дороги дают в разы больше с тех пор, как ВВП сказал, что деньги на дороги должны быть потрачены только целевым образом — только на дороги. Их не украдёшь. Я повторял тысячу раз: какой руководитель региона — такая и дорога. Если руководитель грамотный, адекватный, с головой, то и дороги прекрасные. Возьмите Сергея Собянина: что бы про него ни говорили, а дороги в Москве в идеальном состоянии, я бы даже назвал «идеал +». И видно в регионах, где трассами занимаются. Но если вы видите в регионе плохую дорогу, то это вина только руководителя — чиновник, губернатор, мэр и так далее, — говорит Крохмаль.

У руководителя общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» есть и готовый рецепт решения проблемы, подкреплённый успешным примером из жизни.

Сергей Лантюхов/News.ru

Считаю, что надо ввести персональную ответственность руководителей регионов за дороги. Если увидели плохую трассу — надо взять чиновника, посадить на обычные «Жигули» с жёсткой подвеской и покатать по этим дорогам часов 6-8-10. Чтобы, если уж он глазами не понимает, что дороги плохие, то пусть поймёт своей пятой точкой, как обстоят дела. Я знаю отличный пример в городе Тула. Несколько лет назад нового губернатора Тулы везли из Москвы к месту службы и проехали по улице Сойфера. Её называли «улицей ста ям», хоть это и центр города. И губернатор отбил себе всё, пока ехал. И он вызвал нужных людей, и улицу отремонтировали — она стала первой улицей в Туле, которую привели в порядок. Сегодня уже следующий губернатор, господин Дёмин, занимается дорогами, так, что даже улицы, выходящие далеко за пределы города, находятся в идеальном состоянии, — рассказал Крохмаль.

Однако не всё так просто — помимо качества дорожного полотна, в глубинке есть ещё одна проблема — это плохое техническое состояние автомобилей. В небогатых регионах страны, на тех самых дорогах второй и третьей категории, качество которых оставляет желать лучшего, основной транспорт — видавшие виды авто отечественного производства, рождение которых зачастую датируется ещё XX веком.

Необходимо строить современные дороги. Их, к сожалению, у нас в стране не так много, особенно в глубинке. При этом именно в глубинке другой автопарк, менее надёжный. Современные автомобили имеют и пассивные, и активные механизмы безопасности, водители защищены. А на старых машинах этого нет, и их техническое состояние, как правило, вызывает беспокойство. Это проблема всех субъектов РФ, и от этого пока никуда не деться, к сожалению, — считает Погребняк.

Сергей Булкин/News.ru

Почему камеры фиксации не сокращают количество аварий

Директор федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» с сожалением констатировал, что пока в стране не на всех дорогах есть техническая возможность разделить транспортные потоки, в качестве инструментов профилактики ДТП на встречке остаются лишь только дорожная разметка и камеры фотофиксации. Камеры, по мнению Погребняка, «помогут водителю увидеть скорость перемещения и предупредят ДТП».

С последним тезисом, однако не согласился второй эксперт. Он считает, что в России камеры ставят в тех местах, где человек вынужден нарушать ПДД, а не там, где его жизни грозит опасность.