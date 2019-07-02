Лоукостер «Победа» закроет перелёты Москва — Карловы Вары с 4 июля.
Соответствующее требование российский авиаперевозчик получил от авиационных властей Чехии, заявил официальный представитель компании. «Победа» возместит пассажирам отменённых рейсов средства в полном объёме, передаёт
Как писал News.ru ранее, авиаперевозчик «Уральские авиалинии» возобновил перелёты из Екатеринбурга в Прагу. Генеральный директор компании Сергей Скуратов сообщил, что авиационные власти Чехии сняли запрет на воздушное сообщение со страной.