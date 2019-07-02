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Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» возобновил перелёты из Екатеринбурга в Прагу.

Генеральный директор компании Сергей Скуратов сообщил, что авиационные власти Чехии отменили запрет на воздушное сообщение со страной, передаёт ТАСС. Как писал News.ru ранее, «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в...